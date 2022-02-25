Предложили создать платежную систему в рамках стран БРИКС

Глава РСПП Александр Шохин выступил с предложением по созданию платежной системы в рамках стран БРИКС.
Это будет некая корзина валют, куда войдут, в том числе, юань, рубль, золото.
По мнению Шохина, создание такой системы помогло бы нивелировать новые санкционные ограничения, передает ИА ТАСС.
- Бразилия;
- Россия;
- Индия;
- Китай;
- ЮАР.
Отметим, что создание новой международной платежной системы (НМПС) стран БРИКС обсуждали еще 3 года назад.
Тогда планировали, что сначала будет общая платформа для розничных платежей и переводов в странах БРИКС. Через приложение в смартфоне можно будет оплатить покупку в любой стране союза вне зависимости от валюты на счете покупателя.
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