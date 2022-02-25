Отключения от SWIFT не будет

Отключение от SWIFT не вошло в список санкций против РФ из-за опасений Европы в сфере энергобезопасности.
Об этом сообщает ИА ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
О том, что думают эксперты про последствия возможного отключения России от SWIFT, читайте здесь.
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