Если Россию отключат от SWIFT, пострадают все стороны, считают эксперты

В России есть аналог системы SWIFT — СПФС. И в случае отключения российские банки перейдут на нее. Эксперты считают, что из-за этого не будут работать карты Visa и Mastercard, а для экономики будет как объявление торгового эмбарго.

Так, Александра Базак, независимый финансовый советник, рассказала, что в 2014 году в России создали Систему передачи финансовых сообщений при Центробанке, аналог SWIFT. И банки смогут перейти на нее, если Россию от SWIFT отключат. Но отключение грозит тем, что нельзя будет проводить международные финансовые операции. Россия не сможет получать деньги за нефть, газ, а россиянам придется массово переходить на карты «Мир», которыми нельзя будет расплачиваться за рубежом. Visa и Mastercard работать не будут. А кроме того, Россия еще и покупает зарубежную продукцию, и за нее тоже нельзя будет расплатиться.

Михаил Лейтес, директор Департамента банковских операций и обслуживания платежных карт банка «Ренессанс Кредит» отметил, что внутри России банки смогут осуществлять расчеты через СПФС, которая является аналогом системы SWIFT, но к этой системе подключено очень мало иностранных банков, и она не имеет интеграции с платежными системами других стран.

, эксперт TradingView, Inc., объясняет, что SWIFT — это системообразующий международный институт, поэтому исключение какой-либо страны из него равно объявлению торгового эмбарго. Для стран, ориентированных на экспорт, таких, как Россия, отключение от SWIFT может привести к резкому сокращению валютных поступлений и резкой девальвации рубля. Но, по его словам, эта мера вызовет последствия для всей

По материалам Hi-Tech Mail.ru.