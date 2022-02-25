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Сейчас не нужно спешить с покупкой жилья, советует эксперт

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Рубрика Общество. Люди. События
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На первичном и вторичном рынках недвижимости аналитики прогнозируют рост цен. Эксперт не советует торопиться с покупкой, чтобы не потратить деньги зря на проблемное жилье.

Артем Цогоев, инвестиционный директор группы ТРИНФИКО, не советует торопиться совершать сделки на волне ажиотажного спроса. По его слова, в периоды кризиса и падения рубля многие хотят купить недвижимость, чтобы сохранить накопления. Отчего растут спрос и цены.

Однако не стоит спешить с покупкой, поскольку второпях можно приобрести проблемный объект, считает эксперт.

«Если вы все-таки решились на покупку сейчас, опасаясь дальнейшего снижения курса рубля, важно не реагировать на внешние факторы и отнестись к покупке недвижимости предельно внимательно, проанализировав такие факторы, как расположение, качество постройки дома, развитие инфраструктуры и другие важные аспекты» — сказал он.

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