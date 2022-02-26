Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

🍄 Люди могут бесплатно ходить по лесу, собирать то, что там растет, и продавать это без НДФЛ

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДФЛ
Версия для печати

Продажа лесных ягод и грибов не облагается НДФЛ.

Разъяснение дал Минфин в письме № 03-04-06/8345 от 08.02.2022.

По Лесному кодексу граждане могут для собственных нужд собирать в лесу:

  • дикорастущие плоды;
  • ягоды;
  • орехи;
  • грибы;
  • другие пригодные для употребления в пищу лесные ресурсы;
  • недревесные лесные ресурсы.

По п. 15 ст. 217 НК реализация вышеназванных даров леса, собранных для собственных нужд, не облагается НДФЛ.

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить