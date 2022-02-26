🍄 Люди могут бесплатно ходить по лесу, собирать то, что там растет, и продавать это без НДФЛ

Продажа лесных ягод и грибов не облагается НДФЛ.
Разъяснение дал Минфин в письме № 03-04-06/8345 от 08.02.2022.
По Лесному кодексу граждане могут для собственных нужд собирать в лесу:
- дикорастущие плоды;
- ягоды;
- орехи;
- грибы;
- другие пригодные для употребления в пищу лесные ресурсы;
- недревесные лесные ресурсы.
По п. 15 ст. 217 НК реализация вышеназванных даров леса, собранных для собственных нужд, не облагается НДФЛ.
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