Комиссионер на УСН включает в доходы только агентское вознаграждение

Агенты учитывают в составе доходов не все поступления от покупателей, а только свое вознаграждение.
В статье 251 НК приведен перечень доходов, которые не учитываются на УСН.
В частности, там указаны денежные средства, поступившие комиссионеру, агенту в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору.
Но вознаграждение сюда не относится. Его надо включать в доходы.
Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-11/7173 от 03.02.2022.
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