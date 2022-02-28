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Комиссионер на УСН включает в доходы только агентское вознаграждение

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Рубрика УСН
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Агенты учитывают в составе доходов не все поступления от покупателей, а только свое вознаграждение.

В статье 251 НК приведен перечень доходов, которые не учитываются на УСН.

В частности, там указаны денежные средства, поступившие комиссионеру, агенту в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору.

Но вознаграждение сюда не относится. Его надо включать в доходы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-11/7173 от 03.02.2022.

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