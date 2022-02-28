Торги на Мосбирже откроют с 10:00 по Мск. По остальным рынкам решают до 13:00

Торги на валютном, денежном рынках и рынке репо Мосбиржи стартуют в 10:00 по Мск. Центробанк к 13:00 по Москве должен определиться, открывать ли торги на остальных рынках. Если решит, они откроются с 15:00.

«Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской биржи откроются в 10:00 мск. Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации. О решении открыть или не открыть торги Банк России сообщит в 13:00 мск. В случае положительного решения торги откроются в 15:00 мск», — указано в сообщении.

Кроме того, ЦБ ввел с 28 февраля временный запрет на сделки по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов РФ.

По материалам сайта ЦБ.

Сделка репо — вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене.