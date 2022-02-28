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Евро на Forex прыгнул до 127,15 рубля

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Рубрика Валютный рынок
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В ходе валютных торгов на Forex рубль падает по отношению к доллару и евро. На 9:22 Мск евро на отметке 117,43 рубля, доллар — 105,24 рубля.

С утра, по состоянию на 06:46 Мск, евро на торговался по 127,15 рубля ( 32,73%), доллар — по 83,89 рубля ( 0,03%).

 

 

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