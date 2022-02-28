Евро на Forex прыгнул до 127,15 рубля

В ходе валютных торгов на Forex рубль падает по отношению к доллару и евро. На 9:22 Мск евро на отметке 117,43 рубля, доллар — 105,24 рубля.
С утра, по состоянию на 06:46 Мск, евро на торговался по 127,15 рубля ( 32,73%), доллар — по 83,89 рубля ( 0,03%).
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.