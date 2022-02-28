⚡️ Британия вводит санкции против ЦБ

Власти Великобритании приняли решение ввести санкции против Центробанка. Запрет касается операций, связанных с управлением резервами, а также активами ЦБ. В том числе операции с любыми представителями ЦБ.
- лицам из Великобритании запрещено проводить операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России;
- российским компаниям запрещают выпускать переводные ценные бумаги и инструменты финрынка Великобритании.
- Великобритания запретила операции, связанные с управлением резервами, а также активами ЦБ, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Банка России.
Полный список запретов указан на сайте правительства королевства.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ночь на 27 февраля объявила, что Евросоюз и партнеры решили «парализовать» активы российского Центробанка.
«Это заморозит его транзакции. И лишит его возможности реализовать эти активы», — заявила она.
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