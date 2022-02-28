⚡️ Британия вводит санкции против ЦБ

Власти Великобритании приняли решение ввести санкции против Центробанка. Запрет касается операций, связанных с управлением резервами, а также активами ЦБ. В том числе операции с любыми представителями ЦБ.

лицам из Великобритании запрещено проводить операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России;

российским компаниям запрещают выпускать переводные ценные бумаги и инструменты финрынка Великобритании.

Великобритания запретила операции, связанные с управлением резервами, а также активами ЦБ, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Банка России.

Полный список запретов указан на сайте правительства королевства.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ночь на 27 февраля объявила, что Евросоюз и партнеры решили «парализовать» активы российского Центробанка.