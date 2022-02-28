Бизнесу поможет государство. Как именно, пока неясно

Для бизнеса экстренно готовят пакет мер по господдержке, чтобы минимизировать последствия санкций. Для поддержки россиян тоже внесут предложения.
Об этом сообщил глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.
«Мы уже начали работу с правительством и в самые кратчайшие сроки представим конкретные меры поддержки наших отраслей, наших компаний, которые особенно пострадали от введенных санкций. Также мы разработаем предложения, как поддержать граждан в сложившихся условиях», — отметил он.
Цитата по «ТАСС».
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