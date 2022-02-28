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Бизнесу поможет государство. Как именно, пока неясно

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Рубрика Экономика России
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Для бизнеса экстренно готовят пакет мер по господдержке, чтобы минимизировать последствия санкций. Для поддержки россиян тоже внесут предложения.

Об этом сообщил глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Мы уже начали работу с правительством и в самые кратчайшие сроки представим конкретные меры поддержки наших отраслей, наших компаний, которые особенно пострадали от введенных санкций. Также мы разработаем предложения, как поддержать граждан в сложившихся условиях», — отметил он.

Цитата по «ТАСС».

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