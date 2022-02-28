За 2 года ФНС дала бизнесу рассрочку по уплате налогов на 115 млрд рублей

Сумма рассроченных налоговых платежей за 2020 — 2021 годы превысила 115 млрд рублей. Из них более половины (59,3 млрд рублей) — это «ковидная» рассрочка пострадавшему бизнесу.
Такие данные озвучила ФНС.
Более 5 тыс. налогоплательщиков с помощью рассрочки смогли уплатить налоги по согласованному графику.
Получить рассрочку можно:
- по федеральным налогам и страховым взносам — на срок до 3 лет;
- по остальным налогам — до 1 года.
Основания для рассрочки:
- стихийное бедствие;
- задержка оплаты по госконтрактам;
- угроза банкротства при единовременной уплате налога;
- тяжелое имущественное положение физлица;
- сезонный характер деятельности;
- невозможно разом уплатить доначисленные налоги по ВНП.
На сайте ФНС работает специальный сервис, который подскажет бизнесу, как получить рассрочку по уплате налога.
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