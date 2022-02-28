Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Брать ли сейчас срочно ипотеку? Нет, уже лучше ждать

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Ипотека
Версия для печати

Эксперты не советуют брать ипотечный кредит в ближайшие недели на фоне того, что Центробанк поднял ключевую ставку до 20%.

По мнению Алексея Попова, руководителя «Циан.Аналитика», ставка ЦБ 20% является заградительно высокой почти для всех заемщиков. По его мнению, сейчас брать ипотеку крайне рискованно — слишком много неопределенности. А сделки с покупкой недвижимости в ближайшие дни вообще будут заключать с покупателями, которые готовы платить наличными, считает он.

Вице-президент Банка жилищного финансирования Дмитрий Овчинников вообще считает, что большинство банков сейчас приостановят кредитование.

А в краткосрочной перспективе эксперты считают, что будут расти цены на новостройки — застройщики будут пытаться заработать на ажиотаже и компенсировать свои потери из-за подорожания стройматериалов.

По материалам «РИА Новости».

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить