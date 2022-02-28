Брать ли сейчас срочно ипотеку? Нет, уже лучше ждать

Эксперты не советуют брать ипотечный кредит в ближайшие недели на фоне того, что Центробанк поднял ключевую ставку до 20%.

По мнению Алексея Попова, руководителя «Циан.Аналитика», ставка ЦБ 20% является заградительно высокой почти для всех заемщиков. По его мнению, сейчас брать ипотеку крайне рискованно — слишком много неопределенности. А сделки с покупкой недвижимости в ближайшие дни вообще будут заключать с покупателями, которые готовы платить наличными, считает он.

Вице-президент Банка жилищного финансирования Дмитрий Овчинников вообще считает, что большинство банков сейчас приостановят кредитование.

А в краткосрочной перспективе эксперты считают, что будут расти цены на новостройки — застройщики будут пытаться заработать на ажиотаже и компенсировать свои потери из-за подорожания стройматериалов.

По материалам «РИА Новости».