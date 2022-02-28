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Карты Mastercard санкционных банков не будут работать за границей

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Рубрика Банковские карты
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Система Mastercard сообщила банкам, попавшим под санкции, что их карты не будут работать за рубежом. Речь про карты ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка.

Ограничение заработало с 26 февраля.

В России карты этих банков будут работать и дальше. 

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