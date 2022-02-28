Карты Mastercard санкционных банков не будут работать за границей

Система Mastercard сообщила банкам, попавшим под санкции, что их карты не будут работать за рубежом. Речь про карты ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка.

Ограничение заработало с 26 февраля.

В России карты этих банков будут работать и дальше.