Сбербанк опроверг сообщение о запрете клиентам снимать деньги с инвестсчетов

В Сбербанке указали, что сообщение о запрете на 10 дней снимать деньги с инвестиционных счетов, распространенное в соцсетях — фейк.

«В социальных сетях сейчас распространяется много фейков — недостоверной и непроверенной информации. Фейк: Сбербанк запрещает снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней», — говорится в сообщении

Банк подчеркнул, что все обязательства выполняются в полном объеме, в том числе и снятие средств с брокерских счетов. Все средства доступны клиентам в любой момент.

Материалы официального телеграм-канала Сбера.