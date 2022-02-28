Сбербанк опроверг сообщение о запрете клиентам снимать деньги с инвестсчетов

В Сбербанке указали, что сообщение о запрете на 10 дней снимать деньги с инвестиционных счетов, распространенное в соцсетях — фейк.
«В социальных сетях сейчас распространяется много фейков — недостоверной и непроверенной информации. Фейк: Сбербанк запрещает снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней», — говорится в сообщении
Банк подчеркнул, что все обязательства выполняются в полном объеме, в том числе и снятие средств с брокерских счетов. Все средства доступны клиентам в любой момент.
Материалы официального телеграм-канала Сбера.
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