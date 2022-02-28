Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Сбербанк опроверг сообщение о запрете клиентам снимать деньги с инвестсчетов

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
Версия для печати

В Сбербанке указали, что сообщение о запрете на 10 дней снимать деньги с инвестиционных счетов, распространенное в соцсетях — фейк.

«В социальных сетях сейчас распространяется много фейков — недостоверной и непроверенной информации. Фейк: Сбербанк запрещает снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней», — говорится в сообщении

Банк подчеркнул, что все обязательства выполняются в полном объеме, в том числе и снятие средств с брокерских счетов. Все средства доступны клиентам в любой момент.

Материалы официального телеграм-канала Сбера.

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить