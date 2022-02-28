Минфин успокоил, что на социальные обязательства в госбюджете денег хватит

В бюджете достаточно средств для исполнения социальных обязательств, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, эти обязательства власти будут выполнять в первую очередь.

Кроме того, он рассказал о масштабной амнистии капитала (люди будут добровольно декларировать счета и имущество за границей, без штрафов и уголовки). И о докапитализации банков, если это будет необходимо.

По материалам «Прайм».

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