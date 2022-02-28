В Россию прекратились поставки импортного алкоголя

Крупнейшие поставщики импортного алкоголя в России, компании Simple и «Лудинг» остановили отгрузки из-за высокого курса евро.

«С сегодняшнего дня и на неопределенный срок, компания Simple приостанавливает отгрузки всей продукции (и для организаций, и физ лиц) в связи с резким скачком евро. Буду держать в курсе ситуации», — сообщил у себя в Telegram-канале ресторатор Станислав Лисиченко.

Кроме того, стало известно, что импортер алкоголя «Лудинг» также приостановил поставки. Когда их возобновят, в компании информации не дают, все будет зависеть от ситуации с курсами валют.

Президент Simple Group Максим Каширин в конце января говорил, что критическим для импортеров алкоголя будет подорожание евро до 90 руб.

По материалам «РБК».