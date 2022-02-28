Совкомбанк возобновил прием валютных вкладов

28 февраля банк повысил ставку по вкладу «Максимальный доход» в долларах на срок 12 месяцев до 8% годовых.
Клиенты банка могут открывать валютные вклады в офисах банка, работающих с валютой, а также в мобильном приложении «Халва – Совкомбанк».
Кроме того, в банке сообщают о новых процентных ставках с 1 марта для других вкладов.
25 февраля Совкомбанк сообщал о временном прекращении приема валютных вкладов.
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