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Совкомбанк возобновил прием валютных вкладов

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Рубрика Банки
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28 февраля банк повысил ставку по вкладу «Максимальный доход» в долларах на срок 12 месяцев до 8% годовых.

Клиенты банка могут открывать валютные вклады в офисах банка, работающих с валютой, а также в мобильном приложении «Халва – Совкомбанк».

Кроме того, в банке сообщают о новых процентных ставках с 1 марта для других вкладов.

25 февраля Совкомбанк сообщал о временном прекращении приема валютных вкладов.

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