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Самыми дорогими компаниями Рунета стали Яндекс, Wildberries, Авито

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Рубрика Интернет и IT
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В топ 5 самых дорогих компаний вошли 1С, OZON, Яндекс, Wildberries, Авито. В предыдущем году в этот топ вошли Яндекс, Wildberries, OZON, Mail и Avito.

Forbes разместил список наиболее дорогостоящих компаний Рунета.

Компания Avito за год выросла с $4,9 до $6,2 млрд. Это случилось благодаря широкому распространению цифровых платформ.

Кроме того, сейчас популярен тренд на разумное потребление, экологичность и экономию ресурсов.

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