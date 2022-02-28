Самыми дорогими компаниями Рунета стали Яндекс, Wildberries, Авито

В топ 5 самых дорогих компаний вошли 1С, OZON, Яндекс, Wildberries, Авито. В предыдущем году в этот топ вошли Яндекс, Wildberries, OZON, Mail и Avito.

Forbes разместил список наиболее дорогостоящих компаний Рунета.

Компания Avito за год выросла с $4,9 до $6,2 млрд. Это случилось благодаря широкому распространению цифровых платформ.

Кроме того, сейчас популярен тренд на разумное потребление, экологичность и экономию ресурсов.