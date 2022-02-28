Клиенты Тинькофф не могут вывести средства с инвестиционного счета через приложение

В мобильном приложении Тинькофф-банка не удается вывести средства в валюте с инвестсчета. С утра сообщили, что средства можно вывести после 15:00, однако сейчас пишут, что можно вывести завтра, после 15:00.

Выглядит это так:

Коллеги, у кого-то были проблемы с инвестсчетами? Пишите в комментарии.