Клиенты Тинькофф не могут вывести средства с инвестиционного счета через приложение

В мобильном приложении Тинькофф-банка не удается вывести средства в валюте с инвестсчета. С утра сообщили, что средства можно вывести после 15:00, однако сейчас пишут, что можно вывести завтра, после 15:00.
Выглядит это так:
Коллеги, у кого-то были проблемы с инвестсчетами? Пишите в комментарии.
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