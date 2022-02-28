Банки повышают ставки по вкладам: сколько где

Банки начали повышать ставки по вкладам вслед за повышением ключевой ставки до 20% Центробанком.
⏩ Совкомбанк повысил ставку до 23% на три месяца по программе «Оптимальный», гражданам предлагается открыть по ней депозит на сумму от 50 тысяч рублей и выше
⏩ ТКБ также предложил клиентам ставку до 23% на вклады от 50 тысяч рублей
⏩ У МКБ ставка сейчас до 11% на сумму от 1 тысячи рублей
⏩ Уралсиб предлагает клиентам до 10,6% по программе «Прибыльный сезон»
⏩ МТС — до 10,2% на сумму от 10 тысяч рублей
⏩ «Газпромбанк» — до 10%
По материалам «Известий»
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