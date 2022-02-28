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Финансовая система России будет работать стабильно, заявила Набиуллина

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Рубрика Банки
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Российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, все банки выполняют обязательства перед клиентами, сообщила журналистам глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Все средства на счетах сохранены, операции клиентам доступны. 

Российская система передачи финансовых сообщений сможет заменить SWIFT, также сказала она: 

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