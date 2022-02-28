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ВТБ тоже повысит ставки по вкладам

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Рубрика Банки
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Ключевая ставка от ЦБ повлияла на работу банков: ВТБ повышает ставки вслед за остальными.

В банке сообщили, что ставки по рублевым вкладам и счетам достигнут 18% годовых, по депозитам в долларах — 5%, в евро — 4%.

Изменения вступят в силу с 28 февраля, пишет «Интерфакс».

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