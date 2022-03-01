Сбер и ВТБ подняли ставки по потребкредитам и ипотеке

Сбербанк поднял ставки по потребительским кредитам до 21,9-29,9%, ВТБ — до 15,9%-32,9%. Такое решение там приняли вслед за ЦБ, который поднял ключевую ставку до 20%.

Кроме того, с 1 марта в Сбере подняли ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%, а ВТБ с 28 февраля поднял ипотеку до 15,3%.

Вместе с тем банках подчеркивали, что не будут менять ставки по уже выданным кредитам, в том числе ипотечным.

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