Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Сбер и ВТБ подняли ставки по потребкредитам и ипотеке

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кредиты
Версия для печати

Сбербанк поднял ставки по потребительским кредитам до 21,9-29,9%, ВТБ — до 15,9%-32,9%. Такое решение там приняли вслед за ЦБ, который поднял ключевую ставку до 20%.

Кроме того, с 1 марта в Сбере подняли ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%, а ВТБ с 28 февраля поднял ипотеку до 15,3%.

Вместе с тем банках подчеркивали, что не будут менять ставки по уже выданным кредитам, в том числе ипотечным.

Читайте также: в ВТБ сообщили, что не будут менять условия по ранее выданным кредитам и ипотеке.

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить