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В ВТБ сообщили, что не будут менять условия по ранее выданным кредитам и ипотеке

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Рубрика Кредиты
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В ВТБ сообщили, что банк продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме. Условия по уже выданным кредитам менять не будут.

«ВТБ заявляет, что по всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах с клиентами», — говорится в сообщении пресс-службы.

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