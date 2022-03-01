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Для общепита и объектов культуры предлагают отменить нормы по заполняемости. Масочный режим остается

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Рубрика Коронавирус
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Нормы по заполняемости общепита, кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также во время распространения штамма «омикрон» предлагают отменить. Роспотребнадзор выпустил рекомендации.

Из всех рекомендаций ведомство предлагает сохранить только масочный режим в закрытых помещениях и усиленную дезинфекцию.

Документ можно скачать во вложении.

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