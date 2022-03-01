Для общепита и объектов культуры предлагают отменить нормы по заполняемости. Масочный режим остается

Нормы по заполняемости общепита, кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также во время распространения штамма «омикрон» предлагают отменить. Роспотребнадзор выпустил рекомендации.

Из всех рекомендаций ведомство предлагает сохранить только масочный режим в закрытых помещениях и усиленную дезинфекцию.

Документ можно скачать во вложении.

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

Записаться>>>