Для общепита и объектов культуры предлагают отменить нормы по заполняемости. Масочный режим остается

Нормы по заполняемости общепита, кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также во время распространения штамма «омикрон» предлагают отменить. Роспотребнадзор выпустил рекомендации.
Из всех рекомендаций ведомство предлагает сохранить только масочный режим в закрытых помещениях и усиленную дезинфекцию.
Документ можно скачать во вложении.
Привет, Гость!
Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.
На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.