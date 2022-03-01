Британия ввела санкции против Сбербанка

Британия запретила Сбербанку корреспондентские счета и клиринговые операции в фунтах.
О планируемом введении санкций там заявляли накануне.
Сбербанк, в свою очередь, заявил, что британские санкции не окажут существенного влияния на его клиентов из России.
Источник – ИА ТАСС
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