Британия ввела санкции против Сбербанка

Британия запретила Сбербанку корреспондентские счета и клиринговые операции в фунтах.

О планируемом введении санкций там заявляли накануне.

Сбербанк, в свою очередь, заявил, что британские санкции не окажут существенного влияния на его клиентов из России.

Источник – ИА ТАСС

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