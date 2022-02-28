Британия заморозит активы ВЭБ, «Совкомбанка» и банка «Открытие»

В Лондоне приняли решение заморозить активы еще трех российских банков — ВЭБ, «Совкомбанка», банка «Открытие».

«Я введу полное замораживание активов в отношении еще трех российских банков — ВЭБ, Совкомбанка и банка «Открытие», — заявила Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая в британском парламенте.

Более того, Великобритания собирается ввести ограничения «на безналичные финансовые операции в фунтах стерлингов» для российских банков. По словам Трасс, эта мера должна затронуть, в частности, Сбербанк.

По материалам «Интерфакс».

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