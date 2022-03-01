Малому бизнесу дадут субсидии и квоты на госзакупки

Системообразующим компаниям, пострадавшим от санкций помогут точечно. Для малого и среднего бизнеса введут субсидии, а также сохранят квоты по госзакупкам.

Правительство и ЦБ рассматривает дополнительные меры по поддержке бизнеса. Для системообразующих предприятий предлагают две группы мер:

точечная помощь тем, кто окажется в сложном положении из-за санкций;

мероприятия общего характера. По словам премьер-министра, сейчас многим компаниям потребуется время на изменение логистических цепочек и пополнение оборотных средств.

Для малого и среднего бизнеса рассматривают дополнительные меры поддержки, сочетающие субсидирование и фондирование банков, которые работают с этим сектором экономики.

«Мы должны сделать так, чтобы условия работы для небольших предприятий не изменились. Обязательно сохранить для них действующие квоты по госзакупкам — это нужно отдельно проконтролировать», — заявил Мишустин.

По материалам телеграм-канала «Правительство России»