Иностранному бизнесу ограничат выход из российских активов

Мишустин сообщил, что наша страна готова продолжать диалог с иностранным бизнесом как с потенциальными партнерами. И анонсировал про ограничение на выход из российских активов.
Он заодно подчеркнул, что в текущей ситуации иностранные предприниматели вынуждены принимать решения под политическим давлением, а не из экономических соображений.
По его словам, чтобы дать бизнесу возможность принять взвешенное решение, подготовлен проект указа о введении временных ограничений на выход из российских активов.
«Уверен, что санкционное давление в конце концов спадет, и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков. Как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее».
По материалам канала «Правительство России».
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