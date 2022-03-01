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Почти половина заемщиков считает, что из-за личных обстоятельств по кредиту можно не платить

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Рубрика Кредиты
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46% заемщиков назвали уважительные причины для задержки платежей по кредитам. Это болезнь, потеря работы, сокращение заработка, развод. Также назвали рост курса валют, цен, падение уровня зарплат.

Об этом говорится в исследовании Национального агентства финансовых исследований

Также россияне перечислили другие причины, которые относятся к серьезным переменам в экономике страны: изменение курса валют, цен, уровня зарплат.

Часть опрошенных считают, что могут не платить по кредиту, если банк не предоставил клиенту полную информацию о нем в доступной форме.

По материалам Lenta.ru.

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