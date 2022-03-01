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Банки повышают проценты по вкладам

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Рубрика Вклады
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В ряде российских банков вслед за поднятием ставки ЦБ до 20% увеличивают проценты по вкладам.

  • Совкомбанк предлагает ставку до 23%.
  • «Зенит» — 20,5%.
  • Альфа-банк и МКБ — 20%.
  • Промсвязьбанк — 18,5%.
  • Газпромбанк — 18,2%.
  • Сбербанк и ВТБ — 18%.
  • «Уралсиб» и Абсолют банк — 17%.

В банках «Открытие», «Тинькофф», «Юникредит», Россельхозбанке, Райффайзенбанке и Росбанке решений по ставкам пока не принимали.

По материалам «РИА Новости».

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