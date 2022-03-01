Банки повышают проценты по вкладам

В ряде российских банков вслед за поднятием ставки ЦБ до 20% увеличивают проценты по вкладам.
- Совкомбанк предлагает ставку до 23%.
- «Зенит» — 20,5%.
- Альфа-банк и МКБ — 20%.
- Промсвязьбанк — 18,5%.
- Газпромбанк — 18,2%.
- Сбербанк и ВТБ — 18%.
- «Уралсиб» и Абсолют банк — 17%.
В банках «Открытие», «Тинькофф», «Юникредит», Россельхозбанке, Райффайзенбанке и Росбанке решений по ставкам пока не принимали.
По материалам «РИА Новости».
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