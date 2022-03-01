Банки повышают проценты по вкладам

В ряде российских банков вслед за поднятием ставки ЦБ до 20% увеличивают проценты по вкладам.

В банках «Открытие», «Тинькофф», «Юникредит», Россельхозбанке, Райффайзенбанке и Росбанке решений по ставкам пока не принимали.

По материалам «РИА Новости».

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