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Райффайзенбанк может уйти из России. Но это неточно

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Рубрика Банки
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Райффайзенбанк рассматривает возможность ухода из России, сообщили источники агентства Reuters. В самом банке информацию опровергли. 

Там сказали, что «готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для клиентов на российском рынке».

Сейчас Райффайзен входит в список 13 системно значимых банков страны. 

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