Райффайзенбанк может уйти из России. Но это неточно

Райффайзенбанк рассматривает возможность ухода из России, сообщили источники агентства Reuters. В самом банке информацию опровергли.

Там сказали, что «готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для клиентов на российском рынке».

Сейчас Райффайзен входит в список 13 системно значимых банков страны.

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

Записаться>>>