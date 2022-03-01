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«Клерк» вводит антикризисную программу

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Зарплата
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Идут первые дни кризиса. Компании и сотрудники еще не успели ощутить катастрофические экономические последствия. Но все понимают, что они неизбежны.

Поэтому мы запустили «Клерк.Премиум» в усиленном режиме и снизили на него цену вдвое в то время, как все повышают цены. 

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Увеличено количество разборов нормативки.

Сегодня открыт экстренный онлайн-курс, как оптимизировать расходы на ФОТ и сохранить людям работу. 

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