«Клерк» вводит антикризисную программу

Идут первые дни кризиса. Компании и сотрудники еще не успели ощутить катастрофические экономические последствия. Но все понимают, что они неизбежны.

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