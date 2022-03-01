«Клерк» вводит антикризисную программу

Идут первые дни кризиса. Компании и сотрудники еще не успели ощутить катастрофические экономические последствия. Но все понимают, что они неизбежны.
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