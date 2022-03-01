Старт торгов на СПБ Бирже перенесли на 2 часа

СПБ Биржа 1 марта начнет торги не в 17:00, а в 19:00. Это связано с временным замедлением работоспособности отчетной системы.

Сегодня не будут проводиться торги еврооблигациями, ценными бумагами российских компаний и ценными бумагами компаний с листингом на LSE. Это связано «с экстремальной волатильностью» по российским акциям и решением ЦБ не открывать секцию фондового рынка на Мосбирже.

Кроме того, не будут проводиться торги по ценным бумагам Yandex, VEON, Mobile TeleSystems, Ozon, Cian, HeadHunter и Nexters.

По материалам сайта СПБ Биржи.