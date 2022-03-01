VPN вошли в топ самых скачиваемых приложений

Российские пользователи стали чаще всего скачивать VPN-сервисы для обхода ограничений.

По оценке платформы data.ai (раньше называлась App Annie), 28 февраля, в топ-100 чаще всего скачиваемых приложений для iOS было 16 сервисов VPN, пять из них — в первой десятке, в том числе на первом и втором местах. В аналогичном топе для Android было восемь VPN-сервисов, из них три — в первой десятке.

Рост интереса россиян к VPN-сервисам обусловлен замедлением работы Facebook из-за ограничений, которые соцсеть накладывает на российские СМИ.

По материалам «РБК».

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

Записаться>>>