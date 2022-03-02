Налоги на доходы от инвестиций предлагают отменить

Национальная ассоциация участников фондового рынка обратилась в Центробанк и Минфин с просьбой дополнительно поддержать операции на рынке ценных бумаг.

В письме ассоциации сказано, что запрет на работу рынков долго продолжаться не может, он становится вредным для обеспечения стабильности финансовой индустрии, а также интересов инвесторов.

Вот что предлагает НАУФОР:

По материалам сайта НАУФОР, письмо ассоциации можно скачать во вложении.

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