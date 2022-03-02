Налоги на доходы от инвестиций предлагают отменить

Национальная ассоциация участников фондового рынка обратилась в Центробанк и Минфин с просьбой дополнительно поддержать операции на рынке ценных бумаг.
В письме ассоциации сказано, что запрет на работу рынков долго продолжаться не может, он становится вредным для обеспечения стабильности финансовой индустрии, а также интересов инвесторов.
Вот что предлагает НАУФОР:
- Выкуп Минфином государственных облигаций, в первую очередь еврооблигаций.
- Снизить ограничения для НПФ на покупку российских акций.
- Рекомендовать ПФР инвестировать до 10% активов в акции российских компаний.
- Отменить налоги на доходы от инвестиций в виде купонов и дисконта на российские облигации, чтобы повысить интерес россиян.
- Сохранить инвестиционный налоговый вычет на взносы на индивидуальные инвестиционные счета.
По материалам сайта НАУФОР, письмо ассоциации можно скачать во вложении.
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