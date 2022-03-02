В выписке из ЕГРН теперь есть данные о самозанятых

Теперь выписку из ЕГРН о себе можно заказать по заданным условиям.
Например:
- в разрезе одного или нескольких регионов;
- по разным основаниям постановки на учет (по обособкам, недвижимости, транспорту).
Кроме того, в выписке из ЕГРН для физлиц теперь есть данные о постановке на учет в качестве плательщика НПД.
Получить выписку можно через личный кабинет физлица и личный кабинет юрлица.
Отметим, что налоговики советуют компаниям провести сверку по имущественным налогам.
Для этого надо заказать выписку из ЕГРН.
Если данные в ЕГРН и данные компании будут разниться, надо сообщить об этом в ИФНС.
Налоговики все проверят и актуализируют данные в ЕГРН о вашем имуществе.
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