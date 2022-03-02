⚡ Выплата дивидендов за рубеж остановлена

Российские компании не смогут выплачивать дивиденды в адрес нерезидентов.

Такой запрет установил ЦБ.

То есть перечислять дивиденды за границу нельзя.

Принимать решение о выплате дивидендов, других выплат по ценным бумагам можно. Но выплат за рубеж не будет.

Источник: РИА Новости

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