Российские банки повысили проценты по вкладам под 20%

Подборка банков, повысивших проценты по вкладам вслед за ростом ключевой ставки ЦБ.

Вот какие в банки в данный момент предлагают ставку по вкладам в районе 20 процентов:

Данные с Банки.ру.

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