Российские банки повысили проценты по вкладам под 20%

Подборка банков, повысивших проценты по вкладам вслед за ростом ключевой ставки ЦБ.
Вот какие в банки в данный момент предлагают ставку по вкладам в районе 20 процентов:
- УБРиР — 20,33%.
- МКБ — 21%.
- ВТБ — 21-24%.
- Совкомбанк — 10-23%.
- Альфа банк — 10,47-20,34%.
- Банк Хоум Кредит — 18,5%.
- Банк Ак Барс — 20%.
- Сбер — 21,18%.
Данные с Банки.ру.
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