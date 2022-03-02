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Российские банки повысили проценты по вкладам под 20%

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Рубрика Вклады
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Подборка банков, повысивших проценты по вкладам вслед за ростом ключевой ставки ЦБ.

Вот какие в банки в данный момент предлагают ставку по вкладам в районе 20 процентов:

  • УБРиР — 20,33%.
  • МКБ — 21%.
  • ВТБ — 21-24%.
  • Совкомбанк — 10-23%.
  • Альфа банк — 10,47-20,34%.
  • Банк Хоум Кредит — 18,5%.
  • Банк Ак Барс —  20%.
  • Сбер — 21,18%.

Данные с Банки.ру.

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