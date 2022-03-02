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Мораторий на проверки малого бизнеса продлевают до конца 2022 года. Про какие проверки речь, пока неизвестно

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Рубрика Проверки
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Правительство с 10 марта вводит запрет на плановые проверки малого бизнеса. Он будет действовать до конца 2022 года

Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. 

Пока неизвестно, о каких проверках речь. Потому что плановые проверки, согласно Постановлению Правительства РФ от 08.09.2021 N 1520, и так не проводятся в 2022 году

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