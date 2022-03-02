В Санкт-Петербурге с 4 марта отменяют QR-коды и обязательную удаленку для пожилых

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Коронавирус
Версия для печати

В северной столице отменили ряд коронавирусных ограничений для массовых мероприятий, общепита, фитнес-центров, гостиниц и розничной торговли.

Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление городского правительства № 121.

С 4 марта не понадобятся отрицательные ПЦР-тесты, QR-кодов и документов о перенесенном заболевании, вакцинации, наличии противопоказаний или наличии антител чтобы посетить.

  • торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения;
  • дома отдыха;
  • рестораны, кафе;
  • музеи и выставки;
  • бассейны и фитнес-центры;
  • театры, цирки, концертные залы и кинотеатры;
  • иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга;
  • гостиницы;
  • объекты розничной торговли;
  • спортивные, физкультурные, выставочные мероприятия.

Кроме того, отменили обязанность по переводу на дистанционку работников в возрасте старше 60 лет, а также рекомендация по соблюдению ими самоизоляции.

Массовые мероприятия до 100 человек можно проводить без согласования. Если больше — то нужно согласовывать, их численность не может превышать 2 тысяч человек. Это касается в том числе театров, кинотеатров, концертных залов, цирков.

Также открыты детские игровые комнаты.

По материалам «Интерфакс».

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить