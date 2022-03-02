В Санкт-Петербурге с 4 марта отменяют QR-коды и обязательную удаленку для пожилых

В северной столице отменили ряд коронавирусных ограничений для массовых мероприятий, общепита, фитнес-центров, гостиниц и розничной торговли.

Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление городского правительства № 121.

С 4 марта не понадобятся отрицательные ПЦР-тесты, QR-кодов и документов о перенесенном заболевании, вакцинации, наличии противопоказаний или наличии антител чтобы посетить.

торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения;

дома отдыха;

рестораны, кафе;

музеи и выставки;

бассейны и фитнес-центры;

театры, цирки, концертные залы и кинотеатры;

иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга;

гостиницы;

объекты розничной торговли;

спортивные, физкультурные, выставочные мероприятия.

Кроме того, отменили обязанность по переводу на дистанционку работников в возрасте старше 60 лет, а также рекомендация по соблюдению ими самоизоляции.

Массовые мероприятия до 100 человек можно проводить без согласования. Если больше — то нужно согласовывать, их численность не может превышать 2 тысяч человек. Это касается в том числе театров, кинотеатров, концертных залов, цирков.

Также открыты детские игровые комнаты.

По материалам «Интерфакс».