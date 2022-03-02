В Санкт-Петербурге с 4 марта отменяют QR-коды и обязательную удаленку для пожилых

В северной столице отменили ряд коронавирусных ограничений для массовых мероприятий, общепита, фитнес-центров, гостиниц и розничной торговли.
Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление городского правительства № 121.
С 4 марта не понадобятся отрицательные ПЦР-тесты, QR-кодов и документов о перенесенном заболевании, вакцинации, наличии противопоказаний или наличии антител чтобы посетить.
- торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения;
- дома отдыха;
- рестораны, кафе;
- музеи и выставки;
- бассейны и фитнес-центры;
- театры, цирки, концертные залы и кинотеатры;
- иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга;
- гостиницы;
- объекты розничной торговли;
- спортивные, физкультурные, выставочные мероприятия.
Кроме того, отменили обязанность по переводу на дистанционку работников в возрасте старше 60 лет, а также рекомендация по соблюдению ими самоизоляции.
Массовые мероприятия до 100 человек можно проводить без согласования. Если больше — то нужно согласовывать, их численность не может превышать 2 тысяч человек. Это касается в том числе театров, кинотеатров, концертных залов, цирков.
Также открыты детские игровые комнаты.
По материалам «Интерфакс».
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