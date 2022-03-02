Если на сайте предлагают технику с большой скидкой или по старой цене, вероятно, это мошенники

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

В Роскачестве предупредили о возросшем количестве фейковых сайтов, на которых предлагают купить бытовую технику по старым ценам или с большой скидкой. И советуют проверять сайты через Whois,

По сообщению ведомства, эти сайты быстро блокируют, либо они быстро падают вниз в выдаче поисковика, но ссылки на них могут распространять через мессенджеры и соцсети, и потому риски есть.

Специалисты советуют проверять реквизиты интернет-магазинов, если сайт мошеннический, там, как правило, реквизиты физлица, номер карты или электронного кошелька. Также в Роскачестве посоветовали проверять дату создания сайта, к примеру, через сервис Whois.

«Если „интернет-магазин“ был создан неделю назад, то это скорее всего клон официального сайта. Также проверяйте написание сайта в адресной строке. Мошенники могут использовать похожие названия, которые будут отличаться одной буквой или цифрой или использовать другую доменную зону (например, BU вместо RU)», — следует из сообщения.

12

Также пользователям посоветовали завести отдельную карту для онлайн-покупок.

По материалам «ТАСС».

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить