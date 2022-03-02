Банки не будут до конца года выселять должников из квартир

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Рубрика Банки
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ЦБ рекомендовал кредитным организациям приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников из квартир, на которые ранее было обращено взыскание.

Речь идет как о бывших собственниках квартир, так и тех, кто с ними проживает.

Такие рекомендации даны:

  • банкам;
  • МФО;
  • кредитным потребительским кооперативам;
  • сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам;
  • жилищным накопительным кооперативам.

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