Банки не будут до конца года выселять должников из квартир

ЦБ рекомендовал кредитным организациям приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников из квартир, на которые ранее было обращено взыскание.
Речь идет как о бывших собственниках квартир, так и тех, кто с ними проживает.
Такие рекомендации даны:
- банкам;
- МФО;
- кредитным потребительским кооперативам;
- сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам;
- жилищным накопительным кооперативам.
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