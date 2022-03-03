Электронные счета-фактуры можно будет отправлять через систему госзакупок

Поставщикам, которые работают с госзаказами по 44-ФЗ, дадут возможность отправлять электронные счета-фактуры через ЕИС.

Опубликованы поправки в порядок выставления и получения электронных счетов-фактур по ТКС.

В частности, там пропишут, что в случае выставления счетов-фактур по контрактам в рамках закона № 44-ФЗ, их можно отправлять по единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) через Федеральное казначейство.

Если поставщик отправил электронный счет-фактуру таким способом, документ считается полученным заказчиком датой, которая зафиксирована в ЕИС.

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