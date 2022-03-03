⚡ В 2022 году пенсии могут дополнительно проиндексировать

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Рубрика Пенсии
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Правительству дадут право дополнительно индексировать пенсии в течение года.

Такой законопроект внесен сегодня в Госдуму.

Коэффициент дополнительной индексации определит правительство.

Стоимость одного пенсионного балла, а также фиксированной выплаты увеличат.

Сейчас пенсионный балл стоит 107,36 руб. Фиксированная выплата составляет 6 401,10 руб.

Поправки вносятся в законы о страховой пенсии (400-ФЗ) и государственном пенсионном обеспечении (166-ФЗ).

Кроме того, в течение года могут увеличить социальную доплату к пенсии.

Про социальную доплату в 2022 году мы рассказывали здесь.

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