Минимальная пенсия в 2022 году: таблица с суммами по всем регионам

Прожиточный минимум пенсионера в регионе — это, по сути, минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров (с некоторой оговоркой).
Кому платят
Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых доход меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе (ПМП), устанавливается федеральная (ФСД) или региональная (РСД) социальная доплата к пенсии до величины регионального ПМП.
То есть социальную доплату назначат, если пенсионер:
- неработающий;
- малоимущий;
- проживает в РФ.
ФСД или РСД
Федеральная социальная доплата выплачивается пенсионным фондом. Ее назначают, если региональная минималка ниже федеральной (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).
Региональная социальная доплата выплачивается органами социальной защиты региона, если региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).
Индексация
С 1 января 2022 года страховые пенсии по старости пока проиндексированы на 5,9 %. Но задним числом их повысят на 8,6 %.
Раньше процесс назначения социальной доплаты происходил так: пенсию индексировали, и если она не дотягивала до ПМП, давали доплату.
С 2019 года правила поменялись. Теперь сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату. То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП. Насколько именно, зависит от размера пенсии.
Сколько платят
Мы подготовили для вас таблицу, в которой указан размер прожиточного минимума пенсионера за 2022 год, а также (для сравнения) его размер в 2021 и 2020 годах.
Из таблицы вы увидите, насколько вырос прожиточный минимум пенсионера в вашем регионе за 1 год (с 2021 до 2022) и за 2 года (с 2020 до 2022):
Субъект РФ
ПМП в 2022 году
ПМП в 2021 году
ПМП в 2020 году
ПМП в 2019 году
Прирост ПМП за год (с 2021 до 2022)
Прирост ПМП за 2 года (с 2020 до 2022)
В целом по России
10 882
10 022
9 311
8 846
860
1 571
Белгородская область
9 141
8 659
8 016
8 016
482
1 125
Брянская область
10 432
9 860
9 120
8 523
572
1 312
Владимирская область
10 556
9 800
9 077
8 526
756
1 479
Воронежская область
9 796
9 020
8 750
8 750
776
1 046
Ивановская область
10 012
9 521
8 978
8 576
491
1 034
Калужская область
10 447
10 002
9 303
8 708
445
1144
Костромская область
10 123
9 734
8 967
8 630
389
1 156
Курская область
9 510
9 144
8 600
8 600
366
910
Липецкая область
9 190
8 811
8 620
8 620
379
570
Орловская область
10 120
9 409
8 744
8 730
711
1 376
Рязанская область
9 694
9 321
8 694
8 568
373
1 000
Смоленская область
10 447
9 782
9 460
8 825
665
987
Тамбовская область
10 204
9 396
8 241
7 811
808
1 963
Тверская область
10 447
9 875
9 302
8 846
572
1 145
Тульская область
10 665
9 997
9 310
8 658
668
1 355
Ярославская область
10 230
9 231
8 646
8 163
999
1 584
Москва
14 009
13 496
12 578
12 115
513
1 431
Московская область
12 683
10 648
9 908
9 908
2 035
2 775
Республика Карелия
13 345
12 783
11 840
8 846
562
1 505
Республика Коми
13 340
12 645
11 534
10 742
695
1 806
Архангельская область
12 624
12 014
10 955
10 258
610
1 669
Ненецкий а.о.
20 127
19 353
17 956
17 956
774
2 171
Вологодская область
10 990
10 221
9 572
8 846
769
1 418
Калининградская область
11 209
10 378
9 658
8 846
831
1 551
г. Санкт-Петербург
11 317,80
10 280
9 514
8 846
1 037,80
1 803,80
Ленинградская область
10 992
10 359
9 247
8 846
633
1 745
Мурманская область
17 395
15 873
14 354
12 674
1 522
3 041
Новгородская область
10 665
10 096
9 423
8 846
569
1 242
Псковская область
10 773
10 113
9 529
8 806
660
1 244
Республика Дагестан
9 903
9 020
8 680
8 680
883
1 223
Республика Ингушетия
10 230
9 020
8 846
8 846
1 210
1 384
Кабардино-Балкарская Республика
11 644
10 198
9 598
8 846
1 446
2 046
Карачаево-Черкесская Республика
9 903
9 020
8 846
8 846
883
1 057
Республика Северная Осетия-Алания
9 795
9 100
8 455
8 455
695
1 340
Чеченская Республика
10 447
10 020
9 035
8 735
427
1 412
Ставропольский край
9 795
8 646
8 297
8 297
1 149
1 498
Республика Адыгея
9 359
8 540
8 138
8 138
819
1 221
Республика Калмыкия
10 120
8 973
8 242
8 081
1 147
1 878
Краснодарский край
10 447
9 922
9 258
8 657
525
1 189
Астраханская область
10 556
9 621
8 969
8 352
935
1 587
Волгоградская область
9 381
9 020
8 569
8 569
361
812
Ростовская область
10 230
9 445
8 736
8 488
785
1 494
Республика Крым
10 556
9 546
8 912
8 370
1 010
1 644
г. Севастополь
10 882
9 862
9 597
8 842
1 020
1 285
Республика Башкортостан
10 431
9 605
8 645
8 645
826
1 786
Республика Марий Эл
9 577
8 719
8 380
8 191
858
1 197
Республика Мордовия
9 390
9 020
8 522
8 522
370
868
Республика Татарстан
9 250
8 423
8 232
8 232
827
1 018
Удмуртская Республика
9 625
8 917
8 502
8 502
708
1 123
Чувашская Республика
9 250
8 466
7 953
7 953
784
1 297
Кировская область
9 750
9 348
8 511
8 474
402
1 239
Нижегородская область
10 230
9 360
8 689
8 102
870
1 541
Оренбургская область
9 468
9 020
8 252
8 252
448
1 216
Пензенская область
9 381
9 020
8 404
8 404
361
977
Пермский край
10 012
9 613
8 777
8 539
399
1 235
Самарская область
10 230
9 320
8 690
8 413
910
1 540
Саратовская область
9 141
8 566
8 278
8 278
575
863
Ульяновская область
9 685
9 247
8 574
8 474
438
1 111
Курганская область
10 230
9 248
8 750
8 750
982
1 480
Свердловская область
10 556
9 521
9 311
8 846
1 035
1 245
Тюменская область
10 882
9 958
9 250
8 846
924
1 632
Челябинская область
10 223
9 794
8 691
8 691
429
1 532
Ханты-Мансийский а.о.-Югра
14 606
14 044
12 730
12 176
562
1 876
Ямало-Ненецкий а.о.
15 505
14 033
13 510
13 425
1 472
1 995
Республика Алтай
10 230
9 539
8 753
8 712
691
1 477
Республика Тыва
10 992
9 485
8 846
8846
1 507
2 146
Республика Хакасия
11 100
9 986
8 975
8 782
1 114
2 125
Алтайский край
10 396
9 573
8 894
8 669
823
1 502
Красноярский край
12 080
10 963
10 039
8 846
1 117
2 041
Иркутская область
11 535
10 540
9 497
8 841
995
2 038
Кемеровская область
9 903
9 147
8 387
8 387
756
1 516
Новосибирская область
10 987
10 378
9 487
8 814
609
1 500
Омская область
9 722
8 932
8 480
8 480
790
1 242
Томская область
10 949
10 436
9 546
8 795
513
1 403
Республика Бурятия
11 862
10 372
9 207
8 846
1 490
2 655
Республика Саха (Якутия)
16 443
15 438
14 076
13 951
1 005
2 367
Приморский край
12 950
12 119
10 775
9 988
831
2 175
Хабаровский край
14 509
13 205
11 799
10 895
1 304
2 710
Амурская область
12 645
11 272
10 018
8 846
1 373
2 627
Забайкальский край
12 732
11 256
9 829
8 846
1 476
2 903
Камчатский край
19 720
18 148
16 756
16 543
1 572
2 964
Магаданская область
18 935
17 560
15 943
15 460
1 375
2 992
Сахалинская область
14 800
13 604
12 333
12 333
1 196
2 467
Еврейская авт.обл.
14 666
13 526
11 709
9 166
1 140
2 957
Чукотский а.о.
24 812
19 312
19 000
19 000
5 500
5 812
г. Байконур
10 882
10 022
9 311
8 846
860
1 571
Кому сколько прибавили
В этом году пенсионная минималка выросла во всех регионах.
Самый высокий ПМП на 2022 годустановлен:
- в Чукотском А. О (24 812 руб.);
- в Камчатском крае (19 720 руб.);
- в Магаданской области (18 935 руб.).
Самый низкий ПМП на 2022 годустановлен:
- в Саратовской и Белгородской областях (9 141 руб.);
- в Липецкой области (9 190 руб.);
- в Чувашии и Татарстане (9 250 руб.).
Больше всего прожиточный минимум пенсионера за год вырос:
- на Чукотке (+ 5 500 руб.);
- в Московской области (+ 2 035 руб.);
- в Камчатском крае (+1 572 руб.).
Самый маленький прирост наблюдается:
- в Волгоградской и Пензенской областях (+ 361 руб.);
- в Курской области (+ 366 руб.);
- в Мордовии (+ 370 руб.).
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