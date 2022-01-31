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Минимальная пенсия в 2022 году: таблица с суммами по всем регионам

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Рубрика Пенсии
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Прожиточный минимум пенсионера в регионе — это, по сути, минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров (с некоторой оговоркой).

Кому платят

Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых доход меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе (ПМП), устанавливается федеральная (ФСД) или региональная (РСД) социальная доплата к пенсии до величины регионального ПМП.

То есть социальную доплату назначат, если пенсионер:

  • неработающий;
  • малоимущий;
  • проживает в РФ.

ФСД или РСД

Федеральная социальная доплата выплачивается пенсионным фондом. Ее назначают, если региональная минималка ниже федеральной (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).

Региональная социальная доплата выплачивается органами социальной защиты региона, если региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).

Индексация

С 1 января 2022 года страховые пенсии по старости пока проиндексированы на 5,9 %. Но задним числом их повысят на 8,6 %.

Раньше процесс назначения социальной доплаты происходил так: пенсию индексировали, и если она не дотягивала до ПМП, давали доплату.

С 2019 года правила поменялись. Теперь сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату. То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП. Насколько именно, зависит от размера пенсии.

Сколько платят

Мы подготовили для вас таблицу, в которой указан размер прожиточного минимума пенсионера за 2022 год, а также (для сравнения) его размер в 2021 и 2020 годах.

Из таблицы вы увидите, насколько вырос прожиточный минимум пенсионера в вашем регионе за 1 год (с 2021 до 2022) и за 2 года (с 2020 до 2022):

Субъект РФ       

ПМП в 2022 году

ПМП в 2021 году

ПМП в 2020 году

ПМП в 2019 году

Прирост ПМП за год (с 2021 до 2022)

Прирост ПМП за 2 года (с 2020 до 2022)

В целом по России

10 882

10 022

9 311

8 846

860

1 571

Белгородская область

9 141

8 659

8 016

8 016

482

1 125

Брянская область

10 432

9 860

9 120

8 523

572

1 312

Владимирская область

10 556

9 800

9 077

8 526

756

1 479

Воронежская область

9 796

9 020

8 750

8 750

776

1 046

Ивановская область

10 012

9 521

8 978

8 576

491

1 034

Калужская область

10 447

10 002

9 303

8 708

445

1144

Костромская область

10 123

9 734

8 967

8 630

389

1 156

Курская область

9 510

9 144

8 600

8 600

366

910

Липецкая область

9 190

8 811

8 620

8 620

379

570

Орловская область

10 120

9 409

8 744

8 730

711

1 376

Рязанская область

9 694

9 321

8 694

8 568

373

1 000

Смоленская область

10 447

9 782

9 460

8 825

665

987

Тамбовская область

10 204

9 396

8 241

7 811

808

1 963

Тверская область

10 447

9 875

9 302

8 846

572

1 145

Тульская область

10 665

9 997

9 310

8 658

668

1 355

Ярославская область

10 230

9 231

8 646

8 163

999

1 584

Москва

14 009

13 496

12 578

12 115

513

1 431

Московская область

12 683

10 648

9 908

9 908

2 035

2 775

Республика Карелия

13 345

12 783

11 840

8 846

562

1 505

Республика Коми

13 340

12 645

11 534

10 742

695

1 806

Архангельская область

12 624

12 014

10 955

10 258

610

1 669

Ненецкий а.о.

20 127

19 353

17 956

17 956

774

2 171

Вологодская область

10 990

10 221

9 572

8 846

769

1 418

Калининградская область

11 209

10 378

9 658

8 846

831

1 551

г. Санкт-Петербург

11 317,80

10 280

9 514

8 846

1 037,80

1 803,80

Ленинградская область

10 992

10 359

9 247

8 846

633

1 745

Мурманская область

17 395

15 873

14 354

12 674

1 522

3 041

Новгородская область

10 665

10 096

9 423

8 846

569

1 242

Псковская область

10 773

10 113

9 529

8 806

660

1 244

Республика Дагестан

9 903

9 020

8 680

8 680

883

1 223

Республика Ингушетия

10 230

9 020

8 846

8 846

1 210

1 384

Кабардино-Балкарская Республика

11 644

10 198

9 598

8 846

1 446

2 046

Карачаево-Черкесская Республика

9 903

9 020

8 846

8 846

883

1 057

Республика Северная Осетия-Алания

9 795

9 100

8 455

8 455

695

1 340

Чеченская Республика

10 447

10 020

9 035

8 735

427

1 412

Ставропольский край

9 795

8 646

8 297

8 297

1 149

1 498

Республика Адыгея

9 359

8 540

8 138

8 138

819

1 221

Республика Калмыкия

10 120

8 973

8 242

8 081

1 147

1 878

Краснодарский край

10 447

9 922

9 258

8 657

525

1 189

Астраханская область

10 556

9 621

8 969

8 352

935

1 587

Волгоградская область

9 381

9 020

8 569

8 569

361

812

Ростовская область

10 230

9 445

8 736

8 488

785

1 494

Республика Крым

10 556

9 546

8 912

8 370

1 010

1 644

г. Севастополь

10 882

9 862

9 597

8 842

1 020

1 285

Республика Башкортостан

10 431

9 605

8 645

8 645

826

1 786

Республика Марий Эл

9 577

8 719

8 380

8 191

858

1 197

Республика Мордовия

9 390

9 020

8 522

8 522

370

868

Республика Татарстан

9 250

8 423

8 232

8 232

827

1 018

Удмуртская Республика

9 625

8 917

8 502

8 502

708

1 123

Чувашская Республика

9 250

8 466

7 953

7 953

784

1 297

Кировская область

9 750

9 348

8 511

8 474

402

1 239

Нижегородская область

10 230

9 360

8 689

8 102

870

1 541

Оренбургская область

9 468

9 020

8 252

8 252

448

1 216

Пензенская область

9 381

9 020

8 404

8 404

361

977

Пермский край

10 012

9 613

8 777

8 539

399

1 235

Самарская область

10 230

9 320

8 690

8 413

910

1 540

Саратовская область

9 141

8 566

8 278

8 278

575

863

Ульяновская область

9 685

9 247

8 574

8 474

438

1 111

Курганская область

10 230

9 248

8 750

8 750

982

1 480

Свердловская область

10 556

9 521

9 311

8 846

1 035

1 245

Тюменская область

10 882

9 958

9 250

8 846

924

1 632

Челябинская область

10 223

9 794

8 691

8 691

429

1 532

Ханты-Мансийский а.о.-Югра

14 606

14 044

12 730

12 176

562

1 876

Ямало-Ненецкий а.о.

15 505

14 033

13 510

13 425

1 472

1 995

Республика Алтай

10 230

9 539

8 753

8 712

691

1 477

Республика Тыва

10 992

9 485

8 846

8846

1 507

2 146

Республика Хакасия

11 100

9 986

8 975

8 782

1 114

2 125

Алтайский край

10 396

9 573

8 894

8 669

823

1 502

Красноярский край

12 080

10 963

10 039

8 846

1 117

2 041

Иркутская область

11 535

10 540

9 497

8 841

995

2 038

Кемеровская область

9 903

9 147

8 387

8 387

756

1 516

Новосибирская область

10 987

10 378

9 487

8 814

609

1 500

Омская область

9 722

8 932

8 480

8 480

790

1 242

Томская область

10 949

10 436

9 546

8 795

513

1 403

Республика Бурятия

11 862

10 372

9 207

8 846

1 490

2 655

Республика Саха (Якутия)

16 443

15 438

14 076

13 951

1 005

2 367

Приморский край

12 950

12 119

10 775

9 988

831

2 175

Хабаровский край

14 509

13 205

11 799

10 895

1 304

2 710

Амурская область

12 645

11 272

10 018

8 846

1 373

2 627

Забайкальский край

12 732

11 256

9 829

8 846

1 476

2 903

Камчатский край

19 720

18 148

16 756

16 543

1 572

2 964

Магаданская область

18 935

17 560

15 943

15 460

1 375

2 992

Сахалинская область

14 800

13 604

12 333

12 333

1 196

2 467

Еврейская авт.обл.

14 666

13 526

11 709

9 166

1 140

2 957

Чукотский а.о.

24 812

19 312

19 000

19 000

5 500

5 812

г. Байконур

10 882

10 022

9 311

8 846

860

1 571

Кому сколько прибавили

В этом году пенсионная минималка выросла во всех регионах.

Самый высокий ПМП на 2022 годустановлен:

  • в Чукотском А. О (24 812 руб.);
  • в Камчатском крае (19 720 руб.);
  • в Магаданской области (18 935 руб.).

Самый низкий ПМП на 2022 годустановлен:

  • в Саратовской и Белгородской областях (9 141 руб.);
  • в Липецкой области (9 190 руб.);
  • в Чувашии и Татарстане (9 250 руб.).

Больше всего прожиточный минимум пенсионера за год вырос:

  • на Чукотке (+ 5 500 руб.);
  • в Московской области (+ 2 035 руб.);
  • в Камчатском крае (+1 572 руб.).

Самый маленький прирост наблюдается:

  • в Волгоградской и Пензенской областях (+ 361 руб.);
  • в Курской области (+ 366 руб.);
  • в Мордовии (+ 370 руб.).

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