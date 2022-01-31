Минимальная пенсия в 2022 году: таблица с суммами по всем регионам

Прожиточный минимум пенсионера в регионе — это, по сути, минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров (с некоторой оговоркой).

Кому платят

Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых доход меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе (ПМП), устанавливается федеральная (ФСД) или региональная (РСД) социальная доплата к пенсии до величины регионального ПМП.

То есть социальную доплату назначат, если пенсионер: неработающий;

малоимущий;

проживает в РФ.

ФСД или РСД

Федеральная социальная доплата выплачивается пенсионным фондом. Ее назначают, если региональная минималка ниже федеральной (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).

Региональная социальная доплата выплачивается органами социальной защиты региона, если региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).

Индексация

С 1 января 2022 года страховые пенсии по старости пока проиндексированы на 5,9 %. Но задним числом их повысят на 8,6 %.

Раньше процесс назначения социальной доплаты происходил так: пенсию индексировали, и если она не дотягивала до ПМП, давали доплату.

С 2019 года правила поменялись. Теперь сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату. То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП. Насколько именно, зависит от размера пенсии.

Сколько платят

Мы подготовили для вас таблицу, в которой указан размер прожиточного минимума пенсионера за 2022 год, а также (для сравнения) его размер в 2021 и 2020 годах.

Из таблицы вы увидите, насколько вырос прожиточный минимум пенсионера в вашем регионе за 1 год (с 2021 до 2022) и за 2 года (с 2020 до 2022):

Субъект РФ ПМП в 2022 году ПМП в 2021 году ПМП в 2020 году ПМП в 2019 году Прирост ПМП за год (с 2021 до 2022) Прирост ПМП за 2 года (с 2020 до 2022) В целом по России 10 882 10 022 9 311 8 846 860 1 571 Белгородская область 9 141 8 659 8 016 8 016 482 1 125 Брянская область 10 432 9 860 9 120 8 523 572 1 312 Владимирская область 10 556 9 800 9 077 8 526 756 1 479 Воронежская область 9 796 9 020 8 750 8 750 776 1 046 Ивановская область 10 012 9 521 8 978 8 576 491 1 034 Калужская область 10 447 10 002 9 303 8 708 445 1144 Костромская область 10 123 9 734 8 967 8 630 389 1 156 Курская область 9 510 9 144 8 600 8 600 366 910 Липецкая область 9 190 8 811 8 620 8 620 379 570 Орловская область 10 120 9 409 8 744 8 730 711 1 376 Рязанская область 9 694 9 321 8 694 8 568 373 1 000 Смоленская область 10 447 9 782 9 460 8 825 665 987 Тамбовская область 10 204 9 396 8 241 7 811 808 1 963 Тверская область 10 447 9 875 9 302 8 846 572 1 145 Тульская область 10 665 9 997 9 310 8 658 668 1 355 Ярославская область 10 230 9 231 8 646 8 163 999 1 584 Москва 14 009 13 496 12 578 12 115 513 1 431 Московская область 12 683 10 648 9 908 9 908 2 035 2 775 Республика Карелия 13 345 12 783 11 840 8 846 562 1 505 Республика Коми 13 340 12 645 11 534 10 742 695 1 806 Архангельская область 12 624 12 014 10 955 10 258 610 1 669 Ненецкий а.о. 20 127 19 353 17 956 17 956 774 2 171 Вологодская область 10 990 10 221 9 572 8 846 769 1 418 Калининградская область 11 209 10 378 9 658 8 846 831 1 551 г. Санкт-Петербург 11 317,80 10 280 9 514 8 846 1 037,80 1 803,80 Ленинградская область 10 992 10 359 9 247 8 846 633 1 745 Мурманская область 17 395 15 873 14 354 12 674 1 522 3 041 Новгородская область 10 665 10 096 9 423 8 846 569 1 242 Псковская область 10 773 10 113 9 529 8 806 660 1 244 Республика Дагестан 9 903 9 020 8 680 8 680 883 1 223 Республика Ингушетия 10 230 9 020 8 846 8 846 1 210 1 384 Кабардино-Балкарская Республика 11 644 10 198 9 598 8 846 1 446 2 046 Карачаево-Черкесская Республика 9 903 9 020 8 846 8 846 883 1 057 Республика Северная Осетия-Алания 9 795 9 100 8 455 8 455 695 1 340 Чеченская Республика 10 447 10 020 9 035 8 735 427 1 412 Ставропольский край 9 795 8 646 8 297 8 297 1 149 1 498 Республика Адыгея 9 359 8 540 8 138 8 138 819 1 221 Республика Калмыкия 10 120 8 973 8 242 8 081 1 147 1 878 Краснодарский край 10 447 9 922 9 258 8 657 525 1 189 Астраханская область 10 556 9 621 8 969 8 352 935 1 587 Волгоградская область 9 381 9 020 8 569 8 569 361 812 Ростовская область 10 230 9 445 8 736 8 488 785 1 494 Республика Крым 10 556 9 546 8 912 8 370 1 010 1 644 г. Севастополь 10 882 9 862 9 597 8 842 1 020 1 285 Республика Башкортостан 10 431 9 605 8 645 8 645 826 1 786 Республика Марий Эл 9 577 8 719 8 380 8 191 858 1 197 Республика Мордовия 9 390 9 020 8 522 8 522 370 868 Республика Татарстан 9 250 8 423 8 232 8 232 827 1 018 Удмуртская Республика 9 625 8 917 8 502 8 502 708 1 123 Чувашская Республика 9 250 8 466 7 953 7 953 784 1 297 Кировская область 9 750 9 348 8 511 8 474 402 1 239 Нижегородская область 10 230 9 360 8 689 8 102 870 1 541 Оренбургская область 9 468 9 020 8 252 8 252 448 1 216 Пензенская область 9 381 9 020 8 404 8 404 361 977 Пермский край 10 012 9 613 8 777 8 539 399 1 235 Самарская область 10 230 9 320 8 690 8 413 910 1 540 Саратовская область 9 141 8 566 8 278 8 278 575 863 Ульяновская область 9 685 9 247 8 574 8 474 438 1 111 Курганская область 10 230 9 248 8 750 8 750 982 1 480 Свердловская область 10 556 9 521 9 311 8 846 1 035 1 245 Тюменская область 10 882 9 958 9 250 8 846 924 1 632 Челябинская область 10 223 9 794 8 691 8 691 429 1 532 Ханты-Мансийский а.о.-Югра 14 606 14 044 12 730 12 176 562 1 876 Ямало-Ненецкий а.о. 15 505 14 033 13 510 13 425 1 472 1 995 Республика Алтай 10 230 9 539 8 753 8 712 691 1 477 Республика Тыва 10 992 9 485 8 846 8846 1 507 2 146 Республика Хакасия 11 100 9 986 8 975 8 782 1 114 2 125 Алтайский край 10 396 9 573 8 894 8 669 823 1 502 Красноярский край 12 080 10 963 10 039 8 846 1 117 2 041 Иркутская область 11 535 10 540 9 497 8 841 995 2 038 Кемеровская область 9 903 9 147 8 387 8 387 756 1 516 Новосибирская область 10 987 10 378 9 487 8 814 609 1 500 Омская область 9 722 8 932 8 480 8 480 790 1 242 Томская область 10 949 10 436 9 546 8 795 513 1 403 Республика Бурятия 11 862 10 372 9 207 8 846 1 490 2 655 Республика Саха (Якутия) 16 443 15 438 14 076 13 951 1 005 2 367 Приморский край 12 950 12 119 10 775 9 988 831 2 175 Хабаровский край 14 509 13 205 11 799 10 895 1 304 2 710 Амурская область 12 645 11 272 10 018 8 846 1 373 2 627 Забайкальский край 12 732 11 256 9 829 8 846 1 476 2 903 Камчатский край 19 720 18 148 16 756 16 543 1 572 2 964 Магаданская область 18 935 17 560 15 943 15 460 1 375 2 992 Сахалинская область 14 800 13 604 12 333 12 333 1 196 2 467 Еврейская авт.обл. 14 666 13 526 11 709 9 166 1 140 2 957 Чукотский а.о. 24 812 19 312 19 000 19 000 5 500 5 812 г. Байконур 10 882 10 022 9 311 8 846 860 1 571

Кому сколько прибавили

В этом году пенсионная минималка выросла во всех регионах.

Самый высокий ПМП на 2022 годустановлен:

в Чукотском А. О (24 812 руб.);

в Камчатском крае (19 720 руб.);

в Магаданской области (18 935 руб.).

Самый низкий ПМП на 2022 годустановлен:

в Саратовской и Белгородской областях (9 141 руб.);

в Липецкой области (9 190 руб.);

в Чувашии и Татарстане (9 250 руб.).

Больше всего прожиточный минимум пенсионера за год вырос:

на Чукотке (+ 5 500 руб.);

в Московской области (+ 2 035 руб.);

в Камчатском крае (+1 572 руб.).

Самый маленький прирост наблюдается:

в Волгоградской и Пензенской областях (+ 361 руб.);

в Курской области (+ 366 руб.);

в Мордовии (+ 370 руб.).