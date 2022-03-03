Стартует четвертый этап амнистии капиталов

С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года объявляют четвертый этап амнистии капиталов.

избежать ответственности за это, в том числе уголовной. Амнистия капиталов – это возможность задекларировать свои зарубежные активы иза это, в том числе уголовной. Амнистия проходила в России в три этапа — в 2015, 2017 и 2019 годах.

В Госдуму внесены несколько законопроектов:

Без всяких санкций и штрафов и уголовного преследования люди могу задекларировать свои зарубежные активы.

Причем в этот раз у амнистии есть свои особенности.

Задекларировать надо, в том числе, наличные деньги. Но ответственности не будет, если в течение 30 дней внести их на счет в российском банке.

Также можно будет перерегистрировать транспортное средство.

Надо будет сдать специальную декларацию.