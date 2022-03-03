В Москве с 3 марта отменили QR-коды

Столичный мэр сообщил, что с сегодняшнего дня в Москве отменяются QR-коды, а также сняли ограничения на посещение общепита, культурно-развлекательных объектов, и спортивных мероприятий. Для пожилых отменяют обязательный домашний режим.

Об этом Собянин рассказал в своем блоге.

«Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным».

Также он рассказал, что скоро возобновится работа кружков и секций программы «Московское долголетие».

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