Минимальную цену на авто для «налога на роскошь» поднимут с 3 до 10 миллионов

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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В Минпромторге разработали поправки в НК, которыми хотят поднять минимальный порог стоимости легкового автомобиля с 3 млн до 10 млн для расчета «налога на роскошь».

Изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года.

«При этом на сегодняшний день Минпромторгу России необходимо выполнить требование действующего Налогового кодекса и опубликовать на официальном сайте перечень автомобилей дороже 3 млн рублей. В сложившихся условиях данный перечень носит информационный характер и не повлечет установление повышающего коэффициента налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 млн рублей», — отметили в Минпромторге.

По материалам «Интерфакс».

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