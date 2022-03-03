МРОТ и прожиточный минимум будут определять по новым правилам

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Рубрика Общество. Люди. События
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Правительству дадут право определять порядок исчисления прожиточного минимума и МРОТ.

Такая норма заложена в законопроекте, внесенном в Госдуму.

С 2021 года методика расчета ПМ и МРОТ изменились. Сейчас прожиточный минимум зависит не от потребительской корзины. Размер МРОТ и ПМ зависит от медианной зарплаты.

Кроме того, кабмин наделят правом устанавливать особенности:

  • лицензирования, аккредитации, аттестации и т.д.;
  • работаты по просроченным лицензиям;
  • штрафов в долевом строительстве;
  • передачи квартир дольщикам;
  • перечисления денег застройщику;
  • изменения условий по госконтрактам
  • трудовых отношений;
  • проведения выездных проверок по взносам на травматизм;
  • продления срока уплаты взносов на травматизм.
  • изменения условий отнесения бизнеса к субъектам МСП.

Таким образом, чтобы поменять что-то в расчете МРОТ, ПМ и по всем вышеперечисленным пунктам, не надо будет вносить поправки в федеральные законы через 3 чтения в Госдуме.. Будут выходить постановления правительства.

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