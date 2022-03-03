МРОТ и прожиточный минимум будут определять по новым правилам

Правительству дадут право определять порядок исчисления прожиточного минимума и МРОТ.
Такая норма заложена в законопроекте, внесенном в Госдуму.
С 2021 года методика расчета ПМ и МРОТ изменились. Сейчас прожиточный минимум зависит не от потребительской корзины. Размер МРОТ и ПМ зависит от медианной зарплаты.
Кроме того, кабмин наделят правом устанавливать особенности:
- лицензирования, аккредитации, аттестации и т.д.;
- работаты по просроченным лицензиям;
- штрафов в долевом строительстве;
- передачи квартир дольщикам;
- перечисления денег застройщику;
- изменения условий по госконтрактам
- трудовых отношений;
- проведения выездных проверок по взносам на травматизм;
- продления срока уплаты взносов на травматизм.
- изменения условий отнесения бизнеса к субъектам МСП.
Таким образом, чтобы поменять что-то в расчете МРОТ, ПМ и по всем вышеперечисленным пунктам, не надо будет вносить поправки в федеральные законы через 3 чтения в Госдуме.. Будут выходить постановления правительства.
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