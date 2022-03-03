МРОТ и прожиточный минимум будут определять по новым правилам

Правительству дадут право определять порядок исчисления прожиточного минимума и МРОТ.

Такая норма заложена в законопроекте, внесенном в Госдуму.

С 2021 года методика расчета ПМ и МРОТ изменились. Сейчас прожиточный минимум зависит не от потребительской корзины. Размер МРОТ и ПМ зависит от медианной зарплаты.

Кроме того, кабмин наделят правом устанавливать особенности: лицензирования, аккредитации, аттестации и т.д.;

работаты по просроченным лицензиям;

штрафов в долевом строительстве;

передачи квартир дольщикам;

перечисления денег застройщику;

изменения условий по госконтрактам

трудовых отношений;

проведения выездных проверок по взносам на травматизм;

продления срока уплаты взносов на травматизм.

изменения условий отнесения бизнеса к субъектам МСП.

Таким образом, чтобы поменять что-то в расчете МРОТ, ПМ и по всем вышеперечисленным пунктам, не надо будет вносить поправки в федеральные законы через 3 чтения в Госдуме.. Будут выходить постановления правительства.